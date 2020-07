Οι παίκτες του ΝΒΑ φέρνουν εξοπλισμό και είναι αποφασισμένοι να κάνουν την «φούσκα» LAN! (pics & vid)

Το Ορλάντο άνοιξε τις πύλες του και περιμένει τους ΝΒΑers που σιγά σιγά φτάνουν εκεί. Οι πρώτες εντυπώσεις από φαγητό και δωμάτια δεν είναι και οι καλύτερες, αλλά οι παίκτες θα εξαντλήσουν τους τρόπους για να περάσουν καλά, όσο διάστημα μείνουν εκεί. Και αφού η απομόνωση είναι το πιο σημαντικό στοιχείο, οι παίκτες φτάνουν εξοπλισμένοι στην «φούσκα» με όλα τα απαραίτητα για να περάσουν τον χρόνο τους.

Οι περισσότεροι πήραν τον εξοπλισμό τους για gaming και καταφτάνουν πανέτοιμοι να φτιάξουν ό,τι χρειάζεται για να ξεκινήσει η δράση. Πολλοί έφτασαν κουβαλώντας οθόνες, πληκτρολόγια ακόμα και μονάδες, αλλά εκείνος που ξεχώρισε είναι ο Μέιερς Λέοναρντ, που το σύστημα που έχει δημιουργήσει ξεχωρίζει.

The gaming grind won’t stop in the NBA bubble pic.twitter.com/QWD1bCt8UT

— ESPN (@espn) July 9, 2020