Όπως είναι γνωστό, το ΝΒΑ άναψε το «πράσινο φως» στους προπονητές προχωρημένης ηλικίας να βρεθούν στο Ορλάντο με τους ίδιους να είναι οι υπεύθυνοι των εαυτών τους.

Μπορεί να μην είχε ξεκαθαρίσει το τοπίο με τον 66χρονο Άλβιν Τζέντρι, αλλά όπως ανέφερε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο τεχνικός των Πέλικανς θα βρεθεί κανονικά στο restart και θα κοουτσάρει την ομάδα του.

New Orleans coach Alvin Gentry has been cleared to travel with the Pelicans to the Orlando bubble, sources tell ESPN.

Gentry, 65, has been one of the league staff members undergoing further scrutiny before heading into bubble. Houston coach Mike D'Antoni, 69, is among those still awaiting word, although there's optimism that he'll be cleared too. Rockets leave for Orlando tomorrow. https://t.co/lZsfVsbR6q

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 8, 2020