Σάι Γκίλτζιους - Αλεξάντερ: Υπέγραψε στην Converse! (pic & vid)

Από σήμερα ο Σάι Γκίλτζιους - Αλεξάντερ είναι μέλος της Converse!

Η συμφωνία με την γνωστή εταιρεία ένδυσης/υπόδησης είναι πολυετής και θα φέρει αρκετά... εκατομμύρια στον λογαριασμό του 23χρονου γκαρντ των Θάντερ.

Ο νεαρός αθλητής είναι ο επόμενος μετά τους Ντρέιμοντ Γκριν και Κέλι Ούμπρε Τζούνιορ, που υπογράφει συμβόλαιο με την Converse.

Υπενθυμίζεται ότι η Nike, στην οποία υπέγραψε το 2018 ο Γκίλτζιους - Αλεξάντερ, αγόρασε την Converse το 2003 για $309 εκατομμύρια.

Ο Καναδός παίκτης δήλωσε χαρούμενος για το νέο deal και υποστήριξε: «Είδα μερικά από αυτά που έκανε ο Ούμπρε Τζούνιορ και το πως μπορούσε να εκφράσει την προσωπικότητά του και το vibe του, μέσα από τα παπούτσια του. Ήταν φοβερό!».

“You can’t spell swag without S-G-A.”

Welcome to the family @shaiglalex. pic.twitter.com/xkFpkXkP05

— Converse (@Converse) July 8, 2020