Shake n' Bake: 22 προβλέψεις για το NBA που αρχίζει σε 22 μέρες με 22 ομάδες (pics)

Ας πούμε πρώτα τους κανόνες. Δεν έχουμε δει καμία ομάδα και κανέναν παίκτη να παίζει έστω ένα λεπτό μπάσκετ τους τελευταίους μήνες. Άρα οποιαδήποτε σκέψη είναι εντελώς θεωρητική. Έχει, όμως, πλάκα να προσπαθείς να προβλέψεις το τι θα γίνει από νωρίς, να το συζητάς με την μπασκετική παρέα σου και ύστερα στο τέλος να αξιολογείς που έπεσες μέσα και που έξω. Πάμε, λοιπόν, να προβλέψουμε!

Με αλφαβητική σειρά:

BOSTON CELTICS

Εδώ μπαίνει το συναισθηματικό κομμάτι γιατί είμαι Celtics. Πιστεύω, όμως, ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον το run των Boston στα playoffs. Ο Kemba ευνοήθηκε από τη διακοπή για να φτάσει το γόνατο του στο 100%, ο Jaylen Brown είναι σίγουρο ότι θα είναι εξαιρετικός και όλα θα κριθούν από το level στο οποίο θα παίξει ο, εκκολαπτόμενος superstar, Jayson Tatum.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ / ΕΠΙΘΥΜΙΑ: Οι Celtics θα είναι η ομάδα που θα βγει από την Ανατολή. Αν είναι κάποιος να τους κερδίσει, ας είναι οι Bucks.

BROOKLYN NETS

Δεν έχουν μείνει και πολλοί παίκτες από το Brooklyn οι οποίοι θα πάνε στο Orlando. Οι Nets ήξεραν από την αρχή της season ότι αυτή η χρονιά είναι gap year και ότι απλώς προετοιμάζονται για του χρόνου όταν θα έχουν τον Durant στο roster τους.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ: Οι Nets θα βγουν όγδοοι και οι Bucks θα τους πετάξουν έξω με 4-0.

DALLAS MAVERICKS

Η παρέα του Luka είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ομάδες που περιμένουμε να δούμε στο τουρνουά. Μέσα στη season η επίθεση τους ήταν φοβερή καθώς είχαν το καλύτερο offensive rating του πρωταθλήματος. Ο Doncic, που καταπονήθηκε σωματικά με πολλούς τραυματισμούς, θα είναι έτοιμος και ξεκούραστος.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ: Θα είναι δύσκολο να ξεφύγουν από την έβδομη θέση οι Mavs και από τη δεύτερη οι Clippers. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα σειρά αλλά το προβάδισμα το έχει η ομάδα του Los Angeles.

DENVER NUGGETS

Ένα κλασικό ρητορικό (για μας) ερώτημα που βάζουμε στο Shake n' Bake είναι «μπορεί να πάρει δαχτυλίδι ομάδα με ηγέτη τον Jokic;» και κάθε φορά η απάντηση που δίνουμε είναι «όχι». Μπορεί να μας αποστομώσει ο αδυνατισμένος Νικόλαος;

ΠΡΟΒΛΕΨΗ: Όχι, δεν μπορεί. Οι Nuggets τα κάνουν όλα σωστά αλλά σε αυτήν τη Δύση πρέπει να βρουν κάποια στιγμή το κόλπο γκρόσο για να γίνουν αληθινοί διεκδικητές.

HOUSTON ROCKETS

Όλος ο κόσμος παρακολουθεί με αγωνία το πείραμα του D'Antoni. Άλλοι θέλουν να πετύχει γιατί είναι πρωτοποριακό, άλλοι να αποτύχει γιατί είναι περισσότερο «μαθηματικό» παρά «μπασκετικό». Εμείς είμαστε στο Shake n' Bake από την πλευρά που το βρίσκει πολύ ενδιαφέρον.

Ο Westbrook, αφού προσαρμόστηκε, έχει κάνει μία εξαιρετική χρονιά σε ένα σχήμα που (επιτέλους) του ανοίγει χώρους.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ: Οι Rockets αν αποκλειστούν θα είναι μόνο από ομάδα του Los Angeles. Εμείς βέβαια ζούμε για να τους δούμε σε σειρά απέναντι στους OKC και τον Chris Paul.

INDIANA PACERS

Ο Oladipo μέσα στη season επέστρεψε αλλά δεν ήταν σε καμία περίπτωση έτοιμος να παίξει στο δικό του επίπεδο. Η επιστροφή ήταν ένα ακόμα στάδιο αποθεραπείας. Ο Oladipo τώρα επέλεξε να μην πάει στο Orlando για να μη ρισκάρει το οτιδήποτε. Αυτό βγάζει αυτομάτως την Indiana από τη συζήτηση των διεκδικητών της Ανατολής.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ: Οι Pacers θα χάσουν στον πρώτο γύρο σε οποιοδήποτε matchup.

LOS ANGELES CLIPPERS

Η ομάδα που έχει υγιή και ξεκούραστο τον Kawhi είναι και το φαβορί της Δύσης. Ενώ ο AD στα δύσκολα είναι ακόμα ερωτηματικό για τους Lakers, ο Paul George έχει δώσει τις μάχες του στα playoffs και ξέρει ότι αυτή είναι η μεγάλη του ευκαιρία.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ: Σίγουρα θα υπάρχουν οριακές σειρές που θα κριθούν στις λεπτομέρειες, αλλά αν δίνω σε μία ομάδα ελαφρύ προβάδισμα να φτάσει στον τελικό από τη Δύση αυτή είναι η παρέα του Klaw, αρκεί να παραμείνουν υγιείς.

LOS ANGELES LAKERS

Δεν υπάρχει παίκτης που να ήθελε περισσότερο να ξεκινήσει η χρονιά από τον LeBron. Είναι 35 ετών, έχει ρεαλιστικές πιθανότητες να πάρει το δαχτυλίδι και σίγουρα θέλει when all is said and done να θεωρείται ο καλύτερος όλων των εποχών.

Ο LeBron θα είναι ξεκούραστος το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Τη χρονιά που έφυγε από τη ζωή ο Kobe, ένα πρωτάθλημα των Lakers θα δημιουργήσει το πιο κινηματογραφικό storyline και πιστεύω ότι η ομάδα του Los Angeles θα έχει την ευνοϊκότερη αντιμετώπιση.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ: Οι Lakers είναι από τα πολύ δυνατά φαβορί για τον τίτλο. Δίνω, όμως, ένα πολύ μικρό προβάδισμα στους Clippers σε μία ενδεχόμενη μονομαχία μεταξύ τους. Πρέπει να δω τον AD να μη λυγίζει σε καταστάσεις μεγάλης πίεσης για να αναθεωρήσω.

MEMPHIS GRIZZLIES

Ο Zion είναι ο εκλεκτός διάδοχος αλλά ο Ja συστήθηκε πολύ εντυπωσιακά στο NBA και έχει πολύ λαμπρό μέλλον. Η παρέα του φέτος ήταν τρομερά fun to watch και τώρα θα μπει στη μάχη για να κρατήσει ένα εισιτήριο για τα playoffs.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ: Το Memphis θα κρατήσει την όγδοη θέση και θα χρειάζεται μετά μία νίκη σε δύο παιχνίδια για να μπει στα playoffs. Οριακή πρόβλεψη αλλά μάλλον θα τα καταφέρει.

MIAMI HEAT

Το Miami νομίζω ήταν από τους άτυχους της διακοπής. Γιατί έκανε την κίνηση να εντάξει τον Iguodala στο roster και ύστερα δεν είχε τον χρόνο να αναπτύξει τη χημεία του roster. Παρ’ όλα αυτά έχουν μία ομάδα με εξαιρετικό προπονητή και σκληροτράχηλους ηγέτες.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ: Οι Heat θα αποκλείσουν τη Philadelphia (ή την Indiana αν τανκάρουν οι 76ers για να μείνουν έκτοι) και ύστερα θα κάνουν δύσκολη τη ζωή του Milwaukee αλλά σ’ αυτήν τη σειρά δίνω μικρό προβάδισμα στους Bucks.

MILWAUKEE BUCKS

Οι Bucks πριν σταματήσουν οι αγώνες ήταν η πιο καλοκουρδισμένη μηχανή του NBA. Επίσης, ήταν η καλύτερη έδρα του NBA με βάση το ρεκόρ. Άρα η διακοπή δεν τους έκανε καλό. Αντίθετη άποψη φυσικά έχει το αριστερό γόνατο του Γιάννη που μια διακοπή τη χρειαζόταν.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ: Με αυτό το roster και ξεκούραστες τις ομάδες που έχουν πιο έμπειρους παίκτες, φέτος δεν θα είναι η χρονιά που ο Γιάννης θα πάρει το πρώτο του δαχτυλίδι. Μακάρι να πέσω έξω!

NEW ORLEANS PELICANS

Όλοι συζητάνε ότι το NBA κάνει τα πάντα για να δούμε στον πρώτο γύρο των playoffs τη μάχη του LeBron με τον Zion. Η αλήθεια είναι ότι οι Pelicans μπορούν να καταφέρουν να πάρουν την ένατη θέση και να παίξουν στο play-in tournament με τους Grizzlies που μπορεί να τους οδηγήσει σε αυτήν τη σειρά. Σε αυτό το matchup έχουν και κάποιους παίκτες πιο έμπειρους σε τέτοιες καταστάσεις σε σχέση με το Memphis

ΠΡΟΒΛΕΨΗ: Αν το play-in tournament ήταν ένα ματς θα έλεγα ότι θα το βλέπαμε το Lakers - Pelicans. Τώρα οριακά πιστεύω ότι ο Morant θα… χαλάσει το party.

OKLAHOMA CITY THUNDER

Το λέγαμε από την αρχή της χρονιάς ότι η Oklahoma έκανε τρομερό trade για να ξεκινήσει το rebuilding και ότι, ενώ είναι σε rebuilding, θα έχει μία πολύ ωραία και επικίνδυνη ομάδα και φέτος. Η τριάδα Paul, Schroder & Shai κάνει στατιστικά θαύματα και ο floor general Paul παραδίδει μαθήματα στο clutch.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ: Η Oklahoma μπορεί να αποκλείσει σε ενδεχόμενο matchup το Denver, τη Utah και όποιον βγει όγδοο στη Δύση. Στα υπόλοιπα matchups θα είναι outsider.

ORLANDO MAGIC

Να παίζεις στην πόλη σου και να μην έχεις φιλάθλους είναι αμαρτία! Το Orlando έχει κολλήσει σ’ αυτό το επίπεδο μικρομεσαίας ομάδας και πρέπει να βρει τρόπο να ξεκολλήσει. Προς το παρόν, αυτό που θα συμβεί στη «φούσκα» είναι σχεδόν σίγουρο.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ: Οι Magic θα βγουν έβδομοι και θα χάσουν σχετικά εύκολα όποιο κι αν είναι το matchup του πρώτου γύρου.

PHILADELPHIA 76ERS

Αυτή η ομάδα είναι σαν τους περσινούς Celtics. Ξεκίνησαν με τρομερή αισιοδοξία και μετά κάτι δεν κόλλησε. Επιπροσθέτως, οι 76ers θα μπουν στη μάχη χωρίς να υπερτερούν στη θέση του προπονητή κόντρα στους τέσσερις άλλους διεκδικητές της Ανατολής (Bucks, Raptors, Heat, Celtics).

Αν σε κάτι βέβαια τους ευνόησε τρελά η διακοπή, είναι η αποθεραπεία στο πόδι του Ben Simmons. Ο τρομερά ταλαντούχος point guard θα μπει πανέτοιμος στη μάχη που πιθανώς ακόμα και να έχανε αν γινόταν στην ώρα της.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ: Όταν κάτι πάει στραβά για τόσο καιρό είναι δύσκολο να το σώσεις στο τέλος. Σίγουρα είτε με Heat είτε με Celtics η σειρά είναι αμφίρροπη αλλά δίνω περισσότερες πιθανότητες στον αποκλεισμό τους.

PHOENIX SUNS

Η μία ομάδα από τη Δύση που θα ταξιδέψει στο Orlando κατά λάθος γιατί ουσιαστικά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσει την ένατη θέση.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ: Αν οι 76ers τανκάρουν για να βγουν έκτοι, θα έχει ένα ενδιαφέρον η προσπάθεια των Suns (που έχουν δύο από τα οκτώ παιχνίδια με τη Philadelphia) αλλά λογικά δεν προλαβαίνουν να φτάσουν την ένατη θέση.

PORTLAND TRAILBLAZERS

Πέρσι λογικά είδαμε λόγω συνθηκών το καλύτερο που μπορούσε να κάνει ο Dame με αυτήν την παρέα. Με Melo (σε αυτήν την ηλικία) και Whiteside (σε οποιαδήποτε ηλικία) είναι δύσκολο να πας μακριά.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ: Το Portland δεν θα φτάσει ούτε την ένατη θέση και το καλοκαίρι προβλέπεται ενδιαφέρον.

SACRAMENTO KINGS

Οι Kings στο Orlando θα έχουν ΠΟΛΥ ενδιαφέρον γιατί έχουν ένα πρόγραμμα κομμένο και ραμμένο στα μέτρα τους για να κάνουν την ανατροπή και να φτάσουν μέχρι τα playoffs.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ: Κάποια ήττα που δεν περίμεναν ότι θα κάνουν, θα την κάνουν και έτσι θα αφήσουν Grizzlies και Pelicans να σκοτωθούν μεταξύ τους για το τελευταίο εισιτήριο των playoffs.

SAN ANTONIO SPURS

Ο Aldridge είναι εκτός για τη συνέχεια. Οι Spurs έχουν δύσκολο πρόγραμμα στην προσπάθεια τους να μπουν στο play-in tournament.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ: Όλοι ξέρουμε ποια είναι η πρόβλεψη. Αλλά σιγά μην τη γράψω. Αν δεν το δω με τα μάτια μου να μη φτάνουν οι Spurs στα playoffs δεν πιστεύω τίποτα.

TORONTO RAPTORS

Οι Raptors είναι ένας εξαιρετικός οργανισμός που τα έκανε όλα σωστά για να κατακτήσει πέρσι το πρωτάθλημα. Έχουν δυνατή έδρα κι αυτό είναι ένα πλεονέκτημα το οποίο δεν θα έχουν φέτος στο Orlando. Έχουν ωστόσο κι έναν εξαιρετικό και δημιουργικό προπονητή που μπορεί να κάνει κάθε matchup ενδιαφέρον.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ: Το φετινό roster των Raptors έχει ταβάνι, δεν θα είναι η ομάδα που θα βγει από την Ανατολή.

UTAH JAZZ

Ο Bojan θα χάσει τη συνέχεια λόγω τραυματισμού. Ο Conley μέχρι τη διακοπή δεν ήταν ακόμα ο πραγματικός εαυτός του. Ο Gobert ακόμα δεν έχει όσφρηση. Οι σχέσεις του με τον Mitchell δεν ξέρουμε αν είναι πλέον καλές.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ: Με όποιον κι αν παίξουν στον πρώτο γύρο, ξεκινάνε ως outsider. Δεν αποκλείω ο Donovan και ο Ingles να αποδειχθούν σκληρότεροι αντίπαλοι απ’ ό,τι τώρα εικάζουμε αλλά μου φαίνεται λογικότερος ο (ακόμα και οριακός) αποκλεισμός.

WASHINGTON WIZARDS

Έτυχε αλφαβητικά οι Wizards να είναι στον πάτο αυτής της λίστας και είναι πολύ ταιριαστό. Ο Beal δεν θα πάει στο Orlando, ο Bertans δεν θα πάει στο Orlando, ο Wall ακόμα είναι στην αποθεραπεία.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ: Οι Wizards θα ταξιδέψουν κατά λάθος στο Orlando αλλά επειδή και οι Nets θα ταξιδέψουν κατά λάθος στο Orlando μπορεί να έχουν μεταξύ τους play-in tournament για το ποιον θα διαλύσει ο Γιάννης. Λογικά δεν θα χρειαστεί να μπουν σε αυτήν τι διαδικασία.

Για να δούμε, λοιπόν, σε 22 μέρες πόσες από τις 22 προβλέψεις για τις 22 ομάδες που θα πάνε στο Orlandro θα πιάσουμε. Όχι ότι έχει κάποια σημασία. Σημασία έχει το τουρνουά του NBA να γίνει με ασφάλεια, να είναι πρωτότυπο στην κάλυψη του και, κυρίως, να χρησιμοποιηθεί ως βήμα για την προσπάθεια όσων αγωνίζονται για ίσα ανθρώπινα δικαιώματα.

Δομήνικος

