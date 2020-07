Μπακς: Ανώτατο στέλεχος του Μιλγουόκι έγινε assistant GM στους Πίστονς! (pic)

Αλλαγές για τους Μπακς τις τελευταίες μέρες.

Αρχικά μετά τα αποτελέσματα των εξετάσεων για τον Covid-19, τα... ελάφια αποφάσισαν να κλείσουν τις προπονητικές τους εγκαταστάσεις μέχρι το ταξίδι στο Ορλάντο.

Πλέον έχασαν και ένα σημαντικό ανώτατο στέλεχος τους. Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι οι Πίστονς πήραν τον David Mincberg σαν assistant GM.

O Mincberg ήταν ο αντιπρόεδρος της στρατηγικής του μπάσκετ των Μπακς, ενώ δούλεψε μαζί με τον GM Tζον Χορστ τα τελευταία 3 χρόνια.

The Detroit Pistons are hiring Milwaukee executive David Mincberg as an assistant general manager, sources tell ESPN. Mincberg was the Bucks’ VP of Basketball Strategy, working with GM Jon Horst for the past three years.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 7, 2020