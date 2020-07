Ντίνγουιντι: «Βρέθηκα ξανά θετικός στον κορονοϊό και το καλύτερο ήταν να μην παίξω» (pic)

Oι Νετς θα χάσουν ακόμα έναν παίκτη από τη συνέχεια της σεζόν, καθώς και ο Σπένσερ Ντίνγουιντι θα μείνει εκτός restart.

Ο γκαρντ του Μπρούκλιν ανέφερε πως μετά από ακόμα ένα θετικό κρούσμα κορονοϊού, αποφάσισε μαζί με τους γιατρούς της ομάδας πως το καλύτερο ήταν να μην αγωνιστεί.

«Μετά από ακόμα ένα θετικό κρούσμα και κρίνοντας τα συμπτώματα, αποφασίσαμε μαζί με τους γιατρούς πως το καλύτερο για μένα και την ομάδα, θα ήταν να μην παίξω στο Ορλάντο. Θα υποστηρίξω με όλη μου τη δύναμη τους συμπαίκτες μου», ήταν τα λόγια του.

Spencer Dinwiddie announced he will sit out the NBA restart. pic.twitter.com/8ivBa3StZM

