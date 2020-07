Σμιθ: «Δεν παίρνουν τίτλο Λέικερς ή Κλίπερς, πιστέυω σε νεανικές ομάδες όπως οι Μπακς» (vid)

Όλος ο κόσμος περιμένει το restart του ΝΒΑ στο Ορλάντο σε μια σεζόν που είναι πολύ περίεργη και ιδιόμορφη.

Ο Κένι Σμιθ στάθηκε στις ομάδες που έχουν παραπάνω πιθανότητες για το πρωτάθλημα και ξεχώρισε Μπακς, Νάγκετς και Σέλτικς, αφήνοντας εκτός τόσο τους Λέικερς όσο και τους Κλίπερς.

«Για μένα υπάρχουν ομάδες που έχουν ξεκάθαρο πλεονέκτημα. Θα πάω με τις πιο νεανικές ομάδες όπως το Μιλγουόκι, το Ντένβερ και τη Βοστώνη. Ομάδες που είναι έμπειρες, αλλά και νεανικές. Αυτοί οι τύποι προπονούνται διαφορετικά για να είναι έτοιμοι σε σχέση με τον ΛεΜπρόν. Οι ομάδες του ΛεΜπρόνβελτιώνονται όσο περνάει ο καιρός μέσα σε μια σεζόν», ήταν τα λόγια του.

The great @kennysmith says younger teams will win the bubble championship not the Lakers or Clippers...what do you think? pic.twitter.com/LZnXL1CijX

