Οι Σέλτικς θέλουν να δουν στο Ορλάντο τον προ κορονοϊού Τέιτουμ (vid)

Οι Σέλτικς είναι φυσικά μία από τις 22 ομάδες που θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα στο Ορλάντο.

Για να αυξήσουν τις πιθανότητές τους θα πρέπει να εμφανιστεί ο Τζέισον Τείτουμ στην κατάσταση που βρισκόταν πριν την διακοπή.

Ο Τέιτουμ μέχρι και την διακοπή του ΝΒΑ λόγω της πανδημίας πρόσφερε, 23.6 πόντους, 7.1 ριμπάουντ και 2.9 ασίστ.

Με το τέλος της σεζόν ο Τέιτουμ θα είναι free agent, ωστόσο όλα δείχνουν πως οι Σέλτικς θα του δώσουν το μέγιστο συμβόλαιο.

