NBA: Παιχνίδια προετοιμασίας με περιορισμούς πριν το επίσημο τζάμπολ (pic)

Στο βιβλίο με τους κανονισμούς που έδωσε η Λίγκα στις ομάδες και τους παίκτες αναφέρονται και τα φιλικά παιχνίδια.

Οι ομάδες θα έχουν την δυνατότητα να παίξουν παιχνίδια προετοιμασίας αλλά με αντιπάλους από την αντίθετη περιφέρεια ή με ομάδες που δεν ενδέχεται να βρεθούν στον πρώτο γύρο των playoffs.

NBA teams in Orlando will scrimmage against a team in opposite conference or an unlikely first-round playoff opponent in same conference, league tells teams in a memo.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 4, 2020