ΝΒΑ: Σχεδιάζεται δεύτερη «φούσκα» στο Σικάγο (pic)

Στις 31 Ιουλίου το ΝΒΑ θα κάνει τζάμπολ και 22 ομάδες θα πάρουν θέση στο παρκέ. Οι υπόλοιπες 8 που δεν θα είναι εκεί, σχεδίαζαν να παίξουν αγώνες μεταξύ τους, για να κρατηθούν σε φόρμα, ενόψει της σεζόν 2020-21.

Αυτό δεν το επέτρεψε η κορυφαία λίγκα, η οποία θέλει να γίνει, αλλά με το δικό της τρόπο. Όπως ανέφερε η Jackie MacMullan του «ESPN», το ΝΒΑ πλησιάζει στις υπογραφές για μια δεύτερη «φούσκα» στο Σικάγο. Σε αυτή θα μπορούν να γίνουν mini-training camps και οι ομάδες να παίζουν μεταξύ τους. Εφόσον οριστικοποιηθεί, η δεύτερη «φούσκα» θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο.

The NBA is closing in on signing off on a second “bubble” in Chicago for the eight teams that were not invited to play in Orlando, enabling mini-training camps and subsequent games against other clubs with a target date of September, sources tell ESPN’s Jackie MacMullan.

