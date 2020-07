Ουίζαρντς: Ο Τζεράιαν Γραντ αντί του Μπέρτανς στο restart του ΝΒΑ (vid)

Όπως είναι γνωστό, ο Λετονός φόργουορντ αρνήθηκε να αγωνιστεί στο restart λόγω του φόβου που υπάρχει για τον Covid-19 ενώ στη συνέχεια υπήρξε και ανοικτή κόντρα με τον Εβάν Φουρνιέ στο twitter!

Οι Ουάσινγτον Ουίζαρντς ανακοίνωσαν ότι ο Τζεράιαν Γκραντ είναι εκείνος που θα αντικαταστήσει τον Μπέρτανς στο ρόστερ της ομάδας στο Ορλάντο, ο οποίος είναι γιος του άλλοτε ΝΒΑer, Χάρβεϊ Γκραντ.

Κατά τη διάρκεια της σεζόν αγωνίστηκε στους Capital City Go-Go, δηλαδή την θυγατρική ομάδα των Ουίζαρντς στην G-League, έχοντας κατά μέσο όρο 16,3 πόντους, 5,9 ασίστ και 4,3 ριμπάουντ.

Jerian Grant averaged 16.3 PPG, 4.3 RPG, and 5.9 APG on 46.9% FG and 43.5% 3PT in 39 games with the @CapitalCityGoGo this season!#RepTheDistrict | @JerianGrant pic.twitter.com/7xc6Quhp61

— Washington Wizards (@WashWizards) July 1, 2020