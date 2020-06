Μπλέιζερς: Βρήκαν τον αντικαταστάτη του Αρίζα στον Τζέιλεν Άνταμς

Όπως ανέφερε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Τζέιλεν Άνταμς που βρέθηκε τη φετινή σεζόν στην G-League με τη φανέλα των Ουισκόνσιν Χερντ αναμένεται να είναι εκείνος που θα πάρει τη θέση του Αρίζα στο ρόστερ των Μπλέιζερς ενόψει του restart.

Ο Άνταμς είχε πολύ καλά νούμερα φέτος καθώς μέτρησε κατά μέσο όρο 24,5 πόντους, 5,7 ασίστ, 5,1 ριμπάουντ και 1,8 κλεψίματα! Επίσης τη σεζόν 2018-19 είχε αγωνιστεί στους Ατλάντα Χοκς.

The Portland Trail Blazers plan to sign guard Jaylen Adams as a substitute player to replace Trevor Ariza, sources tell ESPN. Adams was the G-League's MVP runner-up with Wisconsin. #Bonnies

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 30, 2020