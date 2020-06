Όπως ανέφερε ο Σαμς Τσαράνια, ο 25χρονος φόργουορντ/σέντερ θα γίνει κάτοικος Οχάιο υπογράφοντας συμβόλαιο με διάρκεια δύο χρόνων.

Ο Μπελ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Ουόριορς, Τίμπεργουλβς και Γκρίζλις μετρώντας 154 ματς στο σύνολο με 3,8 πόντους, 3,1 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ κατά μέσο όρο.

Free agent Jordan Bell has agreed to a two-year deal with the Cleveland Cavaliers, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 29, 2020