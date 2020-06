Πρόσφατα έγινε γνωστό πως το ΝΒΑ συνεργάζεται με την Ένωση Παικτών κι ενδέχεται να τους αφήσει να βάλουν ένα κοινωνικό μήνυμα στο πίσω μέρος της φανέλας τους, αντί για τα ονόματά τους.

Ο Σπένσερ Ντινγουΐντι, όμως, είχε μια ιδέα, για να «θίξει» τις ΗΠΑ και την Κυβέρνηση.

Ο παίκτης των Μπρούκλιν Νετς, όπως είπε ο ίδιος στο twitter, θα βάλει στη φανέλα του τη λέξη «trillion», δηλαδή «τρισεκατομμύριο», που σε συνδυασμό με τον αριθμό του, 26, κάνει το διεθνές χρέος των ΗΠΑ.

A lot of issues at the moment. I think the fact that the country is 26 (ironically) Trillion dollars in debt is high on the list

