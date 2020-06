Πέρκινς για Μίντλετον - Μπλέντσο: «Πρέπει να στηρίξουν τον Γιάννη αν θέλουν τελικούς» (vid)

Ο πρώην ΝΒΑer εκτελεί πλέον χρέη αναλυτή κι ενόψει της επανεκκίνησης της κορυφαίας λίγκας λέει την γνώμη του πολύ συχνά. Και συνήθως δεν... μασάει τα λόγια του.

Αυτή τη φορά, στην εκπομπή που ήταν, ρωτήθηκε για το ποιοι παίκτες πρέπει να κάνουν το «step up» και να βοηθήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στη διεκδίκηση του τροπαίου του ΝΒΑ.

Και ο ίδιος έδειξε την... προτίμησή του στους Έρικ Μπλέντσο και Κρις Μίντλετον.

«Ο Γιάννης έκανε μια πολύ μεγάλη χρονιά. Ο Έρικ είχε μια πολύ σταθερή χρονιά, αλλά πρέπει να έχει την ίδια ένταση και τώρα. Έπειτα, θα επιλέξω τον... Ρόμπιν. Κάθε Μπάτμαν (Αντετοκούνμπο) χρειάζεται έναν Ρόμπιν και αυτός είναι ο Μίντλετον. Έχει... προϊστορία στο να εξαφανίζεται στα playoffs. Οπότε, αν θέλουν οι Μπακς να ανταγωνιστούν και να πάνε στους τελικούς, αυτοί οι δύο θα πρέπει να κάνουν το βήμα παραπάνω. Όπως είπε και ο αδερφός μου, Κέβιν Γκαρνέτ, γι' αυτό πληρώνονται οι "BIG BUCKS"».

If the Bucks have any chance of going to this year’s NBA Finals, Khris Middleton and Eric Bledsoe are going to have to apply PRESSURE and bring that HEAT....that’s why they are getting paid the BIG BUCKS!!! pic.twitter.com/nK2rqNNY67

— Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) June 28, 2020