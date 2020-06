Πέρκινς: Χαρακτήρισε τον Ντουράντ «κορυφαίο σκόρερ ever» και σήκωσε αντιδράσεις! (pic)

Σίγουρα ο KD είναι ένας εκ των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ.

Υπάρχουν όμως και ορισμένοι σαν τον Κέντρικ Πέρκινς που θεωρούν πως είναι ο καλύτερος ever.

Ο πρώην παίκτης των Σέλτικς και συμπαίκτης του Κέβιν Ντουράντ, με ανάρτηση του έδειξε την προτίμηση του στον ηγέτη των Νετς.

Nα τονισθεί πως τους τελευταίους μήνες υπάρχει μεγάλη κόντρα μεταξύ των 2, η οποία έχει αντικείμενο συζήτησης στις ΗΠΑ.

Πάντως αυτή η άποψη του σήκωσε πολλές αντιδράσεις στα social media.

Imma roll with that 7’1 dude who is the Greatest Scorer in NBA History. pic.twitter.com/IxilCurhNc

— Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) June 27, 2020