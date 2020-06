Σνάιντερ: «Όσο υπάρχουν άσχημα σχόλια, χρειάζεται πολλή δουλειά» (pic & vid)

Πριν από λίγες ημέρες, ο Ντόνοβαν Μίτσελ είχε κάνει ένα «τιτίβισμα», καθώς έγινε αποδέκτης κάποιων άσχημων σχολίων, με αφορμή ανάρτησή του για την Ημέρα Ανθρώπινης Ελευθερίας (19 Ιουνίου).

Σε αυτό αναρωτιόταν πως γίνεται ο κόσμος που τους στηρίζει στα γήπεδα, να δείχνει ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο πίσω από το πληκτρολόγιό του και να αφήνει ρατσιστικά σχόλια.

Can’t see how yall can openly cheer for us then when it comes to this be against us so openly!!

