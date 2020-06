Κορονοϊός: Θετικός και ο Λεν, το δεύτερο κρούσμα σε Κινγκς (pic)

Με τους αγώνες του Ορλάντο να πλησιάζουν, ενδιαφέρουν παρουσιάζει το πόσοι παίκτες βρίσκονται θετικοί στον κορονοϊό μετά και τις απαραίτητες εξετάσεις που γίνονται. Στους Κινγκς μετά τον Τζαμπάρι Πάρκερ, θετικός βρέθηκε και ο Άλεξ Λεν ο οποίος ανέφερε σχετικά: «Έκανα χθες το τεστ και το αποτέλεσμα έδειξε ότι είμαι θετικός στον κορονοϊό. Αμέσως τέθηκα σε καραντίνα και ελπίζω σύντομα να είμαι έτοιμος για το Ορλάντο για να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου».

