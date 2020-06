NBA: Ασφάλιση εκατομμυρίων σε περίπτωση σοβαρού τραυματισμού στο Ορλάντο (pic)

Ο κορονοϊός και κυρίως η ελλιπής προετοιμασία των παικτών ενόψει της συνέχειας της σεζόν στο Ορλάντο, είχαν δημιουργήσει έντονο προβληματισμό σε αρκετούς παίκτες.

Σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοβιαρόφσκι το NBA ήρθε σε συμφωνία με την Ένωση Παικτών ώστε να υπάρχει επιπλέον ασφάλιση.

Συγκεκριμένα οι παίκτες θα ασφαλιστούν επιπλέον για την περίπτωση που είτε λόγω κορονοϊού είτε λόγω σοβαρού τραυματισμού ολοκληρωθεί η καριέρα τους.

Σε αυτή την περίπτωση η αποζημίωση θα είναι πολλά εκατομμύρια δολάρια.

NBA and NBPA have agreed to put into place an enhanced insurance plan for players in Orlando that would cover career-ending injuries related to Covid-19 or conventional basketball injuries, sources tell ESPN. Potential group policy would cover players for several million dollars.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 23, 2020