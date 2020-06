Κάζινς: Τον θέλουν πολλές ομάδες, αλλά δεν θα επιστρέψει για το restart του ΝΒΑ (pic)

Όπως ανέφερε ο Σαμς Τσαράνια από το «The Athletic» o έμπειρος (αλλά και πολύ άτυχος) σέντερ προτιμά να συνεχίσει πρόγραμμα αποθεραπείας και να μην ρισκάρει τη συμμετοχή του στα εναπομείναντα παιχνίδια του ΝΒΑ.

Είναι δεδομένο ότι έχει «κεντρίσει» το ενδιαφέρον πολλών ομάδων ωστόσο δεν φέρεται διατεθειμένος να επιστρέψει πρόωρα στην ενεργό δράση.

Sources: Multiple teams have expressed interest in DeMarcus Cousins but have been told the four-time All-Star will sit out the resumed season and continue rehab for full return in 2020-21.

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 23, 2020