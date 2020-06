ΝΒΑ: Το... σκέφτεται ο Ολαντίπο για το restart στο Ορλάντο

Η Ιντιάνα θα συμμετάσχει στο restart του ΝΒΑ στο Ορλάντο και ο Βίκτορ Ολαντίπο αμφιβάλει για το αν θα πρέπει να μπει στη διαδικασία να ρισκάρει έπειτα από το πρόβλημα στο γόνατο.

«Μίλησα μαζί του το σαββατοκύριακο. Ακόμα είναι αβέβαιος αν θα πρέπει να δεσμευτεί σε αυτή τη διαδικασία» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Adrian Wojnarowski.

"I talked with Victor Oladipo ... over the weekend, and he's still uncertain whether he's going to fully commit to the bubble."

—@wojespn pic.twitter.com/KSAboGuXQZ

— Get Up (@GetUpESPN) June 22, 2020