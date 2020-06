Το NBA2K είναι ένα παιχνίδι με απεριόριστη... φαντασία.

Πώς θα σας φαινόταν αν οι σούπερσταρ του ποδοσφαίρου φορούσαν τα μπασκετικά τους και έπαιζαν στο ΝΒΑ;

Δείτε τους Μέσι, Ρονάλντο, Ντε Μπρόινε και Χάαλαντ σε μπασκετική δράση στον «μαγικό» κόσμο του ΝΒΑ.

Could we have them in @nba2k too, please? pic.twitter.com/dkMeZSEI8r

— B/R Football (@brfootball) June 22, 2020