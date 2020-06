Θάντερ: Όταν οι Ντουράντ, Χάρντεν & Ουέστμπρουκ έπαιξαν για τελευταία φορά μαζί

Στις 21 Ιουνίου 2020, η Οκλαχόμα αντιμετώπισε τους Χιτ στο τελευταίο παιχνίδι που υπήρξαν συμπαίκτες οι KD, Russ και Χάρντεν.

Ο 23χρονος Ντουράντ, ο επίσης 23χρονος Ουέστμπρουκ και ο 22χρονος Χάρντεν φόρεσαν για τελευταία φορά τη φανέλα των Θάντερ πριν... χωρίσουν οι δρόμοι τους.

Τι θα γινόταν αν συνέχιζαν μαζί για πολλά χρόνια;

Eight years ago today, this trio played its last game together.

KD: 23 years old

Russ: 23 years old

Harden: 22 years old

What could’ve been pic.twitter.com/DNdf4Hqvil

— Bleacher Report (@BleacherReport) June 21, 2020