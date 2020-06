Τόλιβερ: Παραμένει στους Γκρίζλις για το restart (pic)

Λίγο πριν από το lockdown, ο 35χρονος φόργουορντ είχε υπογράψει 10ήμερο συμβόλαιο με τους Μέμφις Γκρίζλις το οποίο ωστόσο δεν... πρόλαβε να ολοκληρώσει τη δουλειά του μετά το ξέσπασμα της πανδημίας.

Όπως ανέφερε ο Μαρκ Στάιν, η ομάδα του Τενεσί θα υπογράψει και πάλι τον έμπειρο Τόλιβερ προκειμένου να βρεθεί στο Ορλάντο ενόψει της επανεκκίνησης της σεζόν.

Memphis is the likely destination for Anthony Tolliver when the league's transaction window opens Tuesday, league sources say, but Tolliver has attracted interest from multiple teams

Tolliver's 10-day with the Grizzlies was expiring just as the NBA season was suspended March 11

