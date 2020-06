Στεφ Κάρι: «Είμαι υπερήφανος γι' αυτή την γενιά αθλητών» (pic)

Οι αθλητές του ΝΒΑ βρήκαν την ευκαιρία και στάθηκαν μαζικά στο πλευρό των ανθρώπων που έχουν βγει στους δρόμους και ζητούν αλλαγή σε μια κατάσταση που βιώνουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πολλά μεγάλα ονόματα στέκονται στο πλευρό όλων των ανθρώπων και κατέβηκαν μαζί τους στις διαδηλώσεις, για να δώσουν και την δημοσιότητα που χρειάζεται.

Ο Στεφ Κάρι σχολίασε πόσο υπερήφανος είναι γι' αυτές τις κινήσεις και την γενιά των αθλητών, που βγαίνουν μπροστά στα σπουδαία θέματα και δεν μένουν μόνο στο μπάσκετ.

«Αυτή είναι μια γενιά αθλητών υπεύθυνη. Είμαι υπερήφανος που είμαι μέρος αυτής της κίνησης».

Steph is happy to be one of the many athletes using their platform and speaking out. pic.twitter.com/nxw75jokH5

— SportsCenter (@SportsCenter) June 19, 2020