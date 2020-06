Μπιλ - Ουόλ: Έγιναν ένα με τους διαδηλωτές στην Ουάσινγκτον (vid)

Δεν σταματούν οι ΝΒΑers να ρίχνουν γροθιά στον ρατσισμό και να ζητούν ίσα δικαιώματα για όλό τον κόσμο.

To NBA ρίχνει... γροθιά στον ρατσισμό! (pics & vids)

Τζον Γουόλ και ο Μπράντλει Μπιλ κατέβηκαν στους δρόμους της Ουάσινγκτον για να διαδηλώσουν μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο, με την κατάσταση στις ΗΠΑ να θυμίζει καζάνι που βράζει μετά την δολοφονία του Τζορτζ Φλοιντ από αστυνομικό.

Στο πλευρό τους είχαν και αρκετούς συμπαίκτες. Μάλιστα ο Μπιλ θυμήθηκε ένα περιστατικό ρατσισμού από το παρελθόν, τότε που ένας αστυνομικός δεν του είχε φερθεί σωστά (είχε γυναίκα και παιδιά στο αυτοκίνητο). Πάντως ο Μπιλ κατάλαβε για ποιο λόγο του φέρθηκε με αυτό τον τρόπο.

«Δεν έκανα τίποτα. Αλλά επειδή είμαι μαύρος αθλητής και οδηγώ ένα ωραίο όχημα, ήρθε σε εμένα».

Ο αστυνομικός του είχε πει: «Τι θα γίνει αν σου... χαλάω την Δευτέρα και σε συλλάβω τώρα;».

John Wall and Bradley Beal led chants at a protest in D.C. today.

More from @TheUndefeated: https://t.co/24vc5lnaFv pic.twitter.com/JUKsG6IDEr

— ESPN (@espn) June 19, 2020