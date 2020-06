Νικς: Υποψήφιος και ο Τζαμάλ Μόσλεϊ για τον πάγκο της ομάδας (pic)

Ο Μόσλεϊ είναι assistant coach του Ρικ Καρλάιλ στους Ντάλας Μάβερικς και ένας ακόμη με τον οποίο θα μιλήσουν οι Νικς για τη θέση του πρώτου προπονητή της ομάδας.

Ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι ήταν εκείνος που ανέφερε το ενδιαφέρον των Νεοϋορκέζων ενώ να σημειωθεί ότι ο Μόσλεϊ είχε περάσει από συνέντευξη και από τους Καβαλίερς πριν από έναν χρόνο.

Για τον πάγκο των Νικς βρίσκονται επίσης στο... κάδρο οι Τομ Θιμποντό, Κένι Άτκινσον, Μάικ Γούντσον, Άιμε Ουντόκα, Μάικ Μίλερ, Πάτ Ντιλέινι, Κρις Φλέμινγκ και Ουίλ Χάρντι.

Dallas Mavericks assistant Jamahl Mosley has permission to interview for the New York Knicks coaching job, sources tell ESPN. In his sixth season with Rick Carlisle, Mosley has emerged as a head coaching candidate in league. He interviewed for Cavaliers job last year.

