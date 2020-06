Καντέρ: «Θα βάλω τα κλάματα, απελευθέρωσαν τον πατέρα μου»! (pic)

Σε αντίθεση με τις απόψεις των επικριτών του και εκείνων που τον επιλέγουν για να πωλούν το προφίλ του επαναστάτη με αιτία, ο Τούρκος σέντερ των Σέλτικς είναι ένας βαθιά συνειδητοποιημένος και μεθοδικός τύπος.

Δεν τον ενδιαφέρει η πολιτική ορθότητα στα λεγόμενά του. Τουναντίον, αγαπάει το μπάσκετ και τη φιλανθρωπία, έκανε πράξη το «αν δεν πιστεύει κανείς σε εσένα, πίστεψε εσύ στον εαυτό σου» και, τα τελευταία χρόνια είναι ο φόβος και ο τρόμος για το αυταρχικό καθεστώς του Τούρκου προέδρου!

Ο Καντέρ, λοιπόν ενημέρωσε μέσω Twitter πως ο πατέρας του απελευθερώθηκε από τις τουρκικές φυλακές όπου τον κρατούσαν για επτά χρόνια.

«Θα μπορούσα να βάλω τα κλάματα! Σήμερα ανακάλυψα ότι 7 χρόνια μετά από τη σύλληψη του, ο πατέρας μου απελευθερώθηκε! Αφού πρώτα πέρασε από ένα αστείο δικαστήριο και τον κατηγόρησαν σαν εγκληματία μόνο και μόνο επειδή είναι ο πατέρας μου! Αυτό, ακριβώς οφείλεται στην πίεση που ασκήσαμε στο τουρκικό καθεστώς».

1) Wow!

I could cry

Today I found out that 7 years after arresting my dad, taking him through a Kangaroo court and accusing him of being a criminal just because he is my dad.

MY DAD HAS BEEN RELEASED!

This is due to the pressure we have put on the Turkish regime.

— Enes Kanter (@EnesKanter) June 19, 2020