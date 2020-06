Ο Πέρκινς έμπλεξε και πάλι τον Ντουράντ στην κόντρα του με τον Ίρβινγκ και ο KD απάντησε! (pic)

Ο Κέντρικ Πέρκινς ήταν ιδιαίτερα καυστικός με τον Κάιρι Ίρβινγκ, έμπλεξε στο tweet του και τον Κέβιν Ντουράντ και ο δεύτερος δεν έχασε την ευκαιρία να απαντήσει πίσω με ένα retweet.

Ο χαμός στο twitter ξεκίνησε με τα σχόλια του Πέρκινς για τον άσο των Νετς, ενώ σε ένα από αυτά χρησιμοποίησε την λέξη «cupcake», ένας χαρακτηρισμός που έλεγαν οι οπαδοί για τον Ντουράντ, όταν έφυγε από τους Θάντερ.

Ο Ντουράντ έκανε retweet ένα βίντεο που κοροϊδεύει τον Πέρκινς και κάπως έτσι η κατάσταση... φούντωσε για ακόμα μια φορά μεταξύ τους.

Excuse my last tweet...but I really took it light on Kyrie today because I really could Expose the “Cupcake” BS that he’s really doing behind those phone conversations!!! Carry on...

— Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) June 17, 2020