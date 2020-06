Ούμπρε: Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν (vid)

Σύμφωνα με τον έγκυρο Σαμς Σαράνια, ο γκαρντ των Σανς δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την ομάδα του στη συνέχεια της σεζόν στο Ορλάντο.

Ο Ούμπρε ταλαιπωρείται από τραυματισμό στο γόνατο και αποφασίστηκε να συνεχίσει την αποθεραπεία του, όμως θα είναι στο πλευρό των συμπαικτών του στη... φούσκα έστω και από τον πάγκο, εμψυχώνοντας τους.

Φέτος ο 24χρονος έκανε την κορυφαία σεζόν της καριέρας του στο Φοίνιξ, μετρώντας 18.7 πόντους και 6.4 ριμπάουντ στην προσπάθεια που κάνουν οι... ήλιοι να μπουν στα playoffs.

Suns F Kelly Oubre Jr. (knee) is expected to miss resumption of season to continue rehabbing, reports our NBA Insider @ShamsCharania. pic.twitter.com/ujimKQZBoK

— Stadium (@Stadium) June 17, 2020