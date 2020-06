Λέοναρντ: Όταν μιμήθηκε το πιο περίεργο γέλιο της ιστορίας στην παρέλαση των Ράπτορς! (vids)

Είναι μια... μηχανή, ένα «κομπιούτερ» μέσα στο παρκέ που σπάνια εκφράζει τα συναισθήματα του. Ακόμα πιο σπάνια χαμογελάει.

Όταν ο Καουάι Λέοναρντ πήγε να γελάσει στο ξεκίνημα της σεζόν 2018-19, έγινε viral γιατί το γέλιο του ήταν κάπως περίεργο.

Ο Klaw έδειξε πως ξέρει να αυτοσαρκάζεται στην παρέλαση των Ράπτορς για το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία τους.

Όταν έκλεισε την ομιλία του μπροστά στο συγκεντρωμένο πλήθος το Τορόντο, μιμήθηκε το γνωστό γέλιο του και έγινε ο... χαμός από συμπαίκτες και fans της ομάδας.

Θυμηθείτε τα όσα έκανε ο MVP των τελικών του 2019.

“Aha, ha, ha, ha.” ⁣ Fun Guy Kawhi got the last laugh at Toronto’s parade a year ago today pic.twitter.com/1RtX5yeEMI

Kawhi Leonard ended his time as a Raptor the same way he started it - with a laugh

Which version of the Kawhi laugh is your favourite? pic.twitter.com/RN8RLHRrKI

