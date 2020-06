«Αν πάρεις το μυαλό του Ίρβινγκ και το βάλεις σε πουλί, θα πετά ανάποδα!» (pics & vid)

Ο Κέντρικ Πέρκινς συνεχίζει να σχολιάζει άπαντες στο ΝΒΑ και αυτή την φορά δεν... λυπήθηκε τον Κάιρι Ίρβινγκ. Σχολίασε με καυστικό τρόπο τον πρώην συμπαίκτη του, ενώ δεν δίστασε να πει πως δείχνει έλλειψη ικανότητας να ηγηθεί με όσα κάνει, σε σχέση με την επιστροφή του ΝΒΑ.

«Αν πάρεις το μυαλό του Ίρβινγκ και το βάλεις σε ένα πουλί, θα πετά ανάποδα. Ο Κάιρι είναι μπερδεμένος και δείχνει την έλλειψη ηγετικών χαρακτηριστικών. Είσαι ο αντιπρόεδρος της Ένωσης παικτών. Ψήφισες να παίξεις. Είσαι αυτός που δημιουργεί όλους του περισπασμούς».

Ενώ, ακολούθησε και άλλο tweet στο οποίο ο Πέρκινς είπε ξεκάθαρα ότι θέλει να εκθέσει τον Ίρβινγκ και όσα προσπαθεί να κάνει, ενώ στην κουβέντα έβαλε και τον Ντουράντ τον οποίο χαρακτήρισε «cupcake», ένα παρατσούκλι που του είχαν δώσει όταν έφυγε από τους Θάντερ.

«Συγχωρέστε με για το τελευταίο tweet μου, απλά ήθελα να εκθέσω τον Ίρβινγκ με αυτές τις μαλ@@@ες... cupcake που κάνει πίσω από αυτές τις συζητήσεις στα τηλέφωνα».

It’s not what you do, it’s how you do it!!! https://t.co/2SFrNOjcL8

Excuse my last tweet...but I really took it light on Kyrie today because I really could Expose the “Cupcake” BS that he’s really doing behind those phone conversations!!! Carry on...

— Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) June 17, 2020