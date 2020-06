Ο Πέρκινς αποθέωσε πάλι τον ΛεΜπρον, αλλά ο Ράσελ τον έκανε να το πάρει πίσω! (pics)

Κεφάτοι έχουν γίνει και πάλι άπαντες στον κόσμου του ΝΒΑ και φαίνεται πως οι συζητήσεις για την επιστροφή, έχουν «ανοίξει» γενικά συζητήσεις. Ο Κέντρικ Πέρκινς, που είναι γνωστός fan του ΛεΜπρον, σχολίασε σε ένα ποστ ότι είναι ο πιο αθλητικός παίκτης της ιστορίας.

Καλά όλα μέχρι εδώ, αφού ο Πέρκινς δεν θα έλεγε κάτι διαφορετικό. Αλλά η παρέμβαση του Μπιλ Ράσελ τα άλλαξε όλα. Του εξήγησε κάποια προσωπικά του κατορθώματα και με συνοπτικές διαδικασίες ο Πέρκινς, το πήρε πίσω ζητώντας συγγνώμη και στους δύο.

Kendrick Perkins first said LeBron was the most athletic player in NBA history, but Bill Russell made him walk that back @KendrickPerkins @RealBillRussell pic.twitter.com/NtzR0CEYIT

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) June 17, 2020