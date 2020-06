Οι παίκτες που θα αφήνουν την... φούσκα θα έχουν κυρώσεις! (pic)

Αρκετά είναι ερωτήματα που παραμένουν σχετικά με την φούσκα που θα μπουν οι παίκτες του ΝΒΑ στο Ορλάντο και κάθε μέρα γίνεται προσπάθεια να απαντηθούν κάποια. Οι παίκτες θα μείνουν κλεισμένοι στις εγκαταστάσεις και θα είναι όσο το δυνατόν πιο προστατευμένοι, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος κάποιος να κολλήσει κορονοϊό.

Το ΝΒΑ αναγκαστικά θα γίνει αρκετά αυστηρό με τους κανόνες που πρόκειται να θεσπίσει με μοναδικό στόχο την ασφάλεια όλων.

Sources: NBA players have been informed that anyone who leaves the Orlando campus (without prior approval) will be subject to:

- 10-14 day self-quarantine

- Reduction in compensation for games missed

- Enhanced testing (deep nasal swab)

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 16, 2020