Του Λόπεζ δεν του αρέσει το ξενοδοχείο του και θέλει ανταλλαγή με τους Μπλέιζερς! (pic)

Οι ομάδες έμαθαν σε ποια ξενοδοχεία θα μείνουν στο Ορλάντο και μιας και θα περάσουν εκεί κοντά στους δύο μήνες, θα ήθελαν να έχουν μια ιδανική κατάσταση. Οι Μπακς και οι Λέικερς θα μείνουν στο «Grand Destino», αφού είναι οι δύο ομάδες που προπορεύονται σε Ανατολή και Δύση, αλλά μάλλον αυτή η επιλογή δεν τους άφησε όλους ευχαριστημένους.

Ο Ρόμπιν Λόπεζ μόλις έμαθε ότι τα «Ελάφια» θα μείνουν εκεί, έβαλε στο twitter πως ψάχνει ανταλλαγή με παίκτη των Μπλέιζερς, με την ομάδα του Πόρτλαντ να μένει στο «Yacht Club», ένα μέρος που μάλλον προτιμά ο Λόπεζ και μάλιστα φαίνεται πως έχει επισκεφτεί ξανά και γνωρίζει πως να... κινηθεί.

«Θα ανταλλάξω το δωμάτιο μου με οποιονδήποτε από τους Μπλέιζερς».

I will trade hotel rooms with any @trailblazers players @Dame_Lillard @CJMcCollum @carmeloanthony

