«Ο Ίρβινγκ στην αρχή ήταν θετικός για την συνέχεια, άλλαξε μετά!» (pic)

Ο Κάιρι Ίρβινγκ είναι το κεντρικό πρόσωπο των παικτών που διαφωνούν με την συνέχεια του ΝΒΑ, έχοντας απέναντι του τον άλλοτε συμπαίκτη του, ΛεΜπρον Τζέιμς. Μάλιστα, έφτασε στο σημείο να θέλει να να φτιάξει νέα λίγκα, για να παίξουν όσοι δεν παίξουν στο Ορλάντο.

Πάντως, σύμφωνα με τους Μπαρνς και Πέρκινς ο παίκτης των Νετς στην αρχή ήταν θετικός για να συνεχιστεί το ΝΒΑ, αλλά άλλαξε γνώμη όταν έμαθε ότι δεν θα του επιτρεπόταν η είσοδος στην φούσκα, αν δεν αγωνιζόταν...

Κανείς δεν ξέρει τι έχει κάνει τον Ίρβινγκ τόσο αντιδραστικό με την συνέχεια, πάντως είναι το πρόσωπο που έχει «κλέψει» την παράσταση σε αυτή την προσπάθεια συνέχειας της δράσης.

Kyrie Irving originally voted in favour of the season resuming but changed his mind when he found out he wouldn’t be allowed into the bubble, according to Matt Barnes and Kendrick Perkins. pic.twitter.com/JfcoJ2OL4G

— Basketball Forever (@Bballforeverfb) June 17, 2020