Μόρεϊ: «Οι Ρόκετς πρέπει να κερδίσουν το πρωτάθλημα»! (vid)

Το ΝΒΑ μετράει αντίστροφα για το restart και ο GM των Ρόκετς, Ντάριλ Μόρεϊ παραδέχτηκε ότι υπάρχει πίεση για τον τίτλο, από τη στιγμή που στο ρόστερ φιγουράρουν ο Τζέιμς Χάρντεν και ο Ράσελ Ουέστμπρουκ.

«Είναι αλήθεια ότι υπάρχει πίεση... Δυο από τους κορυφαίους NBAers βρίσκονται στο ρόστερ μας... Δεν θα μπορούσα να είχα καλύτερους παίκτες για να διεκδικήσω το πρωτάθλημα. Πρέπει να το κερδίσουμε»!

Morey on if he feels pressure for #Rockets to win a title this season: "We've seen real pressure in the world right now and thankfully some material changes are being made. Basketball pressure wise, it's a lot. 2 of the greatest players ever on our team, we should win this thing" pic.twitter.com/mLG7okIcFv

