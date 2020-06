Ενθουσιασμένος ο Καντέρ: «Σε έναν χρόνο Αμερικανός πολίτης!» (pic)

Ο Τούρκος σέντερ των Μπόστον Σέλτικς μένει μόνιμα στις ΗΠΑ από την στιγμή που ο Ερντογάν τον έχει επικηρύξει από τη χώρα του, με τον ίδιο τον Καντέρ να αναφέρει σε μια χαρακτηριστική του ανάρτηση:

«Σήμερα είναι μία ξεχωριστή μέρα. Απέχω στην κυριολεξία έναν χρόνο από ένα από τα μεγαλύτερα προνόμια, να γίνω Αμερικανός πολίτης. Δεν θα θεωρήσω δεδομένη την ελευθερία που έχω σε αυτή την χώρα, την οποία μου στέρησε η Τουρκία. Θα υποστηρίζω πάντα την Αμερική και την δημοκρατία».

Today is a very special day,



I am literally 1 year away from one of the most amazing privileges, becoming an American citizen.

I wont take for granted the freedom

I have in this country that Turkey took away from me.



I will always stand for America and stand for Democracy. pic.twitter.com/8YCIYdLSGo

— Enes Kanter (@EnesKanter) June 16, 2020