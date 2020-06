Και ο Ντάνι Γκριν έχει τις αμφιβολίες του για την «φούσκα» του ΝΒΑ (pic)

Σε πρόβλημα για δυνατούς λύτες έχει εξελιχθεί η συνέχεια του ΝΒΑ. Η πανδημία, οι διαδηλώσεις και το ότι άπαντες πρέπει να βιώσουν μια πολύ ξεχωριστή περίσταση έχει δημιουργήσει πάρα πολλές απόψεις και οι παίκτες φαίνεται πως είναι πλέον ξεκάθαρα διχασμένοι.

Από την μια αυτοί που θέλουν να παίξουν για τους δικούς τους λόγους, όπως ο ΛεΜπρον, από την άλλη ο Ίρβινγκ που έχει βγει μπροστά για να μην συνεχιστεί η σεζόν και στην μέση πολλοί παίκτες, που σχεδόν όλοι έχουν επιφυλάξεις. Το σχέδιο του Ορλάντο, είναι ένα σχέδιο... φούσκα το οποίο θα κλείσει για παραπάνω από 2 μήνες τους παίκτες σε ένα περιβάλλον στο οποίο θα παίζουν συνεχόμενα παιχνίδια, μέχρι να έχουμε και πρωταθλητή.

Και ο Ντάνι Γκριν, ο οποίος είναι στους Λέικερς η ομάδα που δείχνει πιο διχασμένη απ' όλες, είπε δημόσια τις αμφιβολίες που έχει για την συνέχεια.

«Αυτή την στιγμή, η φούσκα δεν φαίνεται τόσο αποδοτική, όπως το ΝΒΑ θα ήθελε να δείχνει ή όπως εμείς θα θέλαμε».

Danny Green says players have concerns about the Orlando 'bubble' environment. pic.twitter.com/2PQj1YKaGj

— Basketball Forever (@Bballforeverfb) June 16, 2020