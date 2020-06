«H πλειοψηφία των NBAers δεν θέλει να παίξει» (vid)

Θέμα έχει δημιουργηθεί της τελευταίες μέρες του ΝΒΑ, αφού αρκετοί παίκτες δεν δείχνουν διατεθειμένοι να παίξουν στη συνέχεια της σεζόν.

Μπροστάρης σε αυτό είναι ο Κάιρι Ίρβινγκ που μάλιστα δημιούργησε ομάδα παικτών που εναντιώνεται στο restart της λίγκας.

Και τώρα έρχεται ο έγκυρος Σαμς Σαράνια να τονίζει πως η πλειοψηφία των παικτών του ΝΒΑ δεν θέλουν να παίξουν.

Πάντως ο Σίλβερ θέλησε να καθησυχάσει τους παίκτες για το restart.

“I still feel like the majority of players do want to play.”

NBA Insider @ShamsCharania shares some insight on concerns over restarting the season on #GameTime pic.twitter.com/acNeafxNtj

— NBA TV (@NBATV) June 16, 2020