WNBA: Ανακοίνωσε τζάμπολ τον Ιούλιο με 22 ματς regular season (pic)

Ακόμα ένα πρωτάθλημα που καταφέρνει να ξεκινήσει παρά την πανδημία του κορονοϊού.

Το WNBA ανακοίνωσε πως θα γίνει κανονικά το τζάμπολ για τη σεζόν, αφού ήρθε σε συμφωνία με την Ένωση Παικτριών και τους χορηγούς.

Τα ματς θα διεξαχθούν στη Φλόριντα, ενώ η κάθε ομάδα θα δώσει 22 ματς για τη regular season.

Στη συνέχεια θα έχουμε κανονικά playoffs όπως και τις προηγούμενες σεζόν.

The WNBA announces plan to tip off 2020 season.

