Πίστονς: Τρεις υποψήφιοι έμειναν για την θέση του GM (pic)

Σύμφωνα με το ESPN οι Πίστονς έχουν καταλήξει σε τρεις περιπτώσεις για την θέση του GM.

H ομάδα αποφάσισε να αλλάξει πρόσωπο στο συγκεκριμένο πόσοτ και μετά από μεγάλη αναζήτηση κατέληξε σε τρία πρόσωπα.

Ο Μαρκ Χιουζ (ασίσταντ GM στους Κλίπερς), ο Τζεφ Πέτερσον (ασίσταντ GM των Νετς) και ο Τρόι Ουίβερ (αντιπρόεδρος στους Θάντερ) βρίσκονται στο τελικό στάδιο.

ESPN Sources: Three serious candidates have emerged for the Detroit Pistons GM job: Clippers assistant GM Mark Hughes, Nets assistant GM Jeff Peterson and Thunder VP of Basketball Operations Troy Weaver. Those conversations are continuing this week.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 15, 2020