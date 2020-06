Το back to back των Ρόκετς και η διαχρονική ατάκα του Τομγιάνοβιτς! (vids)

Την σεζόν 1994-95 οι Χιούστον Ρόκετς κλήθηκαν να υπερασπιστούν τον τίτλο που είχαν κατακτήσει, αλλά στην regular season τερμάτισαν στην 6η θέση της Δυτικής Περιφέρειας και λίγοι ήταν εκείνοι που τους έδιναν μεγάλη τύχη...

Όμως ο Χακίμ Ολάζουον και η παρέα του έσπευσαν να διαψεύσουν τους πάντες! Και μάλιστα πραγματοποιώντας την μία ανατροπή μετά την άλλη! Στον α' γύρο των playoffs επέστρεψαν από το 1-2 της Γιούτα και μάλιστα με μειονέκτημα έδρας, ενώ η μεγάλη ανατροπή έγινε στον αμέσως επόμενο γύρο και πιο συγκεκριμένα στα ημιτελικά της Περιφέρειας! Οι Σανς βρέθηκαν να προηγούνται με 3-1 νίκες και όλα έδειχναν ότι ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ θα έκανε την μεγάλη αντεπίθεση για τον πρώτο τίτλο της καριέρας του...

Τζίφος! Οι Ρόκετς με επική ανατροπή κατάφεραν να σημειώσουν τρεις σερί νίκες και να πάρουν το εισιτήριο με 4-3 για τους τελικούς της Δύσης. Έκτοτε, και με την ψυχολογία στα ύψη, ο δρόμος είχε ανοίξει διάπλατα! 4-2 τους Σπερς και «σκούπισμα» των Ορλάντο Μάτζικ στους τελικούς του ΝΒΑ για το back to back πρωτάθλημα!

Ήταν 14 Ιουνίου 1995 όταν στο «Summit» του Χιούστον, οι «Ρουκέτες» επικράτησαν με 113-101 του Ορλάντο (Ολάζουον 35π., 15ριμπ., Έλι 22π., Χόρι 21π., 13ριμπ., Ντρέξλερ 15π., Κασέλ 13π. - Ο' Νιλ 25π., 12ριμπ., Χάρνταγουεϊ 25π., Σο 17π., Σκοτ 14π., Γκραντ 11π.) και ο εκστασιασμένος και δικαιωμένος Ρούντι Τομγιάνοβιτς έλεγε από το μικρόφωνο: «We had nonbelievers all along the way, and I have one thing to say to those nonbelievers: Don't ever underestimate the heart of a champion!»

Μία από τις πιο ιστορικές και διαχρονικές ατάκες στο ΝΒΑ!