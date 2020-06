H αποστομωτική απάντηση του Κιούμπαν για τη... χαλαρή προπόνηση του Ντόντσιτς (pic)

Αρχικά ο γυμναστής του Σλοβένου σταρ διευκρίνισε ότι ο Ντόντσιτς δεν βρίσκεται σε καλή αγωνιστική φόρμα και όχι ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση και στη συνέχεια την σκυτάλη πήρε ο ιδιοκτήτης των Μάβερικς, Μαρκ Κιούμπαν!

Με χαρακτηριστική ανάρτηση στο twitter, παρέθεσε ένα ποστάρισμα των Μάβερικς όπου δείχνει τον Ντόντσιτς να... ρίχνει μπόλικη δουλειά στο γυμναστήριο με τα βάρη.

«Αυτό είναι ένα μέρος της χαλαρής προπόνησης του Ντόντσιτς» ανέφερε ο Κιούμπαν θέλοντας να στείλει και εκείνος από την πλευρά του κάποιες απαντήσεις.

This is the the lite part of the workout for @luka7doncic #beastmode #workingforgreatness https://t.co/JJnXTU7pmV

— Mark Cuban (@mcuban) June 14, 2020