Ο έμπειρος φόργουορντ θα είναι free agent φέτος και στη Φλόριντα βλέπουν στο πρόσωπό του μια ιδιαιτέρως ποιοτική λύση για τη front line.

Άλλωστε πρόκειται για έναν παίκτη με 13 χρόνια εμπειρίας στο ΝΒΑ και ο οποίος μετράει κατά μέσο 989 ματς, 14 πόντους, 7,3 ριμπάουντ, 2,3 ασίστ και 49% στα σουτ εντός παιδιάς.

The Miami Heat could express interest in pursuing Paul Millsap this off-season, per @ScoopB.

