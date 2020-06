Διευκρίνηση από τον γυμναστή του Ντόντσιτς: «Δεν είναι σε αγωνιστική φόρμα...»

Συγκεκριμένα, ο Γιούρε Ντράκσλαρ είχε πει ότι «ο Λούκα δεν βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση» μιλώντας σε ρωσικό μέσο ωστόσο θέλησε να κάνει μια διευκρίνηση για τα όσα εννοούσε.

Ανέφερε ότι «αυτό που είπα είναι ότι ο Λούκα δεν βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση όσον αφορά την αγωνιστική του φόρμα. Στη συνέντευξη που δημοσιεύτηκε έλειπε η λέξη αγωνιστική. Ο Λούκα δουλεύει σκληρά κάθε μέρα και προπονείται, ωστόσο είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί κάποιος σε αγωνιστική φόρμα τη δεδομένη χρονική στιγμή».

i talked to Luka‘s Slovenian trainer Jure Drakslar this morning and have a q&a with him coming tomorrow. in the meantime, he wanted me to share this statement on his “out of shape” quote that’s been going around — since the quote is inaccurate and a mistranslation. pic.twitter.com/kFMS7hqBGf

