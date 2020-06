ΝΒΑ: To διάστημα παραμονής κάθε ομάδας στο Ορλάντο! (pic)

O Άντριαν Βοϊναρόφσκι ξεχώρισε τις ομάδες και πρόσθεσε το πόσο θα μείνουν στο Ορλάντο (13 από Δύση και 9 από Ανατολή).

Έξι ομάδες του ΝΒΑ θα αποκλειστούν μετά από 35-40 μέρες. Οι 14 εκ των 22 ομάδων θα φύγουν μετά από 53 μέρες.

Μετά τον δεύτερο γύρο των playoffs το διάστημα ανεβαίνει στις 67 μέρες και θα μείνουν μόλις 4 ομάδες. Στους τελικούς περιφερειών θα φτάσουμε maximum στις 82 μέρες

More timetables in Orlando: After second-round of playoffs -- a maximum of 67 days -- four teams will be left on the Disney campus.

After conference finals -- a max of 82 days -- there will be two finalists. https://t.co/WPVewtBPwo

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 11, 2020