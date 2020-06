NBA: Δεν θα υπάρξουν κυρώσεις σε όσους δεν θέλουν να παίξουν στο Ορλάντο (pic)

Με τους αγώνες των playoffs στο Ορλάντο θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί το φετινό NBA. Αγώνες ωστόσο που μπορεί να έχει απουσίες από παίκτες. Αυτό έχει να κάνει με την συμφωνία που ήρθε η διοργανώτρια αρχή, με την Ένωση Παικτών (NBPA) και η οποία δίνει το δικαίωμα στους αθλητές να μην παίξουν στα ματς αυτά. Όπως αναφέρει και ο γνωστός δημοσιογράφο; Άντριαν Βονιαρόφσκι, αν κάποιος είτε από φόβο για κορονοϊό ή και τραυματισμό μετά από τόσους μήνες απραξίας, είτε ως αντίδραση για την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ δεν θέλει να αγωνιστεί δεν θα έχει συνέπειες. Δεν θα υπάρξει κάποια τιμωρία, αλλά φυσικά και δεν θα πληρωθεί τα παιχνίδια αυτά, καθώς στο NBA οι παίκτες πληρώνονται και με βάση τα ματς.

The NBA and NBPA are expected to agree on a provision that wouldn't require players to restart the season, nor subject them to discipline for staying home, sources tell ESPN. The players would lose a portion of salary for those games missed. https://t.co/WkV5qqEmE5

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 10, 2020