Κατά τη διάρκεια του 5ου τελικού Ράπτορς-Ουόριορς ο «KD» τραυματίστηκε σοβαρά στον αχίλλειο και μάλιστα τη στιγμή που είχε... επιστρέψει από άλλον τραυματισμό!

Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων ο τραυματισμός ήταν κάτι παραπάνω από σοβαρός με αποτέλεσμα να τεθεί νοκ άουτ!

One year ago, Kevin Durant made his heroic return in Game 5 of the NBA Finals before tearing his Achilles.

He had 11 points in the first quarter before the injury. pic.twitter.com/TziRJPntJ6

— ESPN (@espn) June 10, 2020