«Blacklist»: Το τραγούδι του Λίλαρντ για το ρατσισμό και την δολοφονία του Φλόιντ (aud)

Ο αθλητισμός επηρεάζει τις κοινότητες και μέσω αυτού στέλνονται διάφορα μηνύματα στο κοινό. Το ίδιο κάνει και η μουσική, η οποία έχει απώτερο σκοπό να μιλάει στις καρδιές των ανθρώπων.

Αυτό το «μέσο» θέλησε, λοιπόν, να χρησιμοποιήσει και ο Ντέιμιαν Λίλαρντ, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο σε διάφορα κοινωνικά θέματα. Μετά την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά της αστυνομικής βίας και του ρατσισμού συνεχίζονται μέχρι και σήμερα.

Και ο παίκτης των Μπλέιζερς, που ασχολείται με την μουσική και έχει βγάλει και άλμπουμ, κυκλοφόρησε το νέο του τραγούδι.

Μέσα από το «Blacklist», ο «Dame D.O.L.L.A.», όπως είναι το καλλιτεχνικό του όνομα, μιλάει για τα συναισθήματα που του δημιουργεί ο ρατσισμός, την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, αλλά και τη σημασία του «Black Lives Matter».

Το κομμάτι διαφέρει με όσα έχει κάνει μέχρι σήμερα ο Λίλαρντ, αφού είναι περισσότερο αφήγηση, με ήχο πιάνου στο background, στο οποίο αντικατοπτρίζεται η σοβαρότητα των θεμάτων που θέλει να αναδείξει.

«As a Brother with a good heart I say f*** you if you’re racist. Or white staying quiet, you disabling the changes», ακούγεται να λέει η φωνή του στην εισαγωγή.

Επίσης, στέκεται στο ρατσισμό που μπορεί να βιώνει κάποιος, όπως εκείνος, παρά το status που έχει ως star του ΝΒΑ και όσα έχει καταφέρει, λέγοντας: «As a rich black man living in this country, it’s hard being comfy when the hate yo people get is coming from the ones amongst me».

Ωστόσο, δεν ξεφεύγει και ο Ντόναλντ Τραμπ από το «στόχαστρό» του, αφού αναφέρει: «How these good cops won’t speak on the bad apples? How the president get on TV and be mad casual? Like, ‘If you lootin’ we shootin’ like it’s a game. Dude a clown and a trust fund baby, he numb to pain».